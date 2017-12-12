Дальнейшее присутствие США в Сирии угрожает целостности страны - Бондарев

Намерение США сохранить свое военное присутствие в Сирии незаконно, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
"Военное присутствие США в Сирии незаконно. Американскую "антитеррористическую" коалицию не приглашали ни официальное, легитимное руководство страны, ни народ", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" во вторник.
Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что США не планируют пока выводить свои войска из Сирии, несмотря на решение президента РФ Владимира Путина о начале вывода российского контингента.
Сенатор отметил, что прежде американцы "поощряли оппозицию и помогали террористам" в Сирии.
"И, конечно, пока они не оставили Сирию в покое, сохраняется угроза как для территориальной и политической целостности страны, так и для безопасности граждан", - сказал В.Бондарев.
По мнению сенатора, подконтрольные Соединенным Штатам территории других стран, особенно граничащих с Сирией, "могут использоваться для возобновления террористического транзита".
"Кроме того, оставаясь в Сирии, американцы смогут взращивать новое поколение радикалов в недрах самого сирийского народа", - полагает он.
В то же время, отметил В.Бондарев, нынешние сирийские армия и полиция хорошо подготовлены, поэтому смогут отразить возможные опасности.
"Плюс мы сохраняем наши базы в Сирии, что также поможет обеспечивать безопасность и стабилизировать ситуацию в послевоенной стране", - сказал сенатор.
Отвечая на вопрос о возможном участии России в контртеррористических операциях в других странах, он сказал: "Официальных просьб от других иностранных руководителей, насколько я знаю, не поступало".
"А мы действуем на территориях суверенных государств только и исключительно по приглашению их легитимных правителей, по их доброй воле. Этим существенно отличаемся от американцев", - подчеркнул В.Бондарев.
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