Немецкий профсоюз призвал пилотов Ryanair к забастовке из-за зарплат

Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) призвал пилотов ирландского лоукостера Ryanair в Германии провести забастовку, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Профсоюз заявляет, что забастовка может начаться в любой момент, но не затронет период рождественских праздников с 23 декабря по 26 декабря.

Профсоюз надеется привлечь Ryanair к переговорам по "рыночным условиям труда и оплаты". В частности, его представители настаивают на том, чтобы зарплаты пилотов Ryanair выросли до уровня зарплат в немецкой авиакомпании Tuifly.

По данным Vereinigung Cockpit, профсоюзы пилотов в Италии и в Испании также могут провести забастовки в ближайшие дни.