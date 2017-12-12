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Дальнее зарубежье 12.12.2017 18:27

Немецкий профсоюз призвал пилотов Ryanair к забастовке из-за зарплат

Немецкий профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit (VC) призвал пилотов ирландского лоукостера Ryanair в Германии провести забастовку, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Профсоюз заявляет, что забастовка может начаться в любой момент, но не затронет период рождественских праздников с 23 декабря по 26 декабря.

Профсоюз надеется привлечь Ryanair к переговорам по "рыночным условиям труда и оплаты". В частности, его представители настаивают на том, чтобы зарплаты пилотов Ryanair выросли до уровня зарплат в немецкой авиакомпании Tuifly.

По данным Vereinigung Cockpit, профсоюзы пилотов в Италии и в Испании также могут провести забастовки в ближайшие дни.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПИЛОТЫ, ЗАБАСТОВКА, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]