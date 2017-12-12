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СНГ 12.12.2017 19:04

Порошенко одобрил продление соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2018 года действия соглашения о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17 над Донбассом.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, стороны договорились в 2014 году о создании многонациональной международной миссии защиты расследования причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, заключив соответствующее соглашение.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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Тэги: УКРАИНА, АВИАКАТАСТРОФА, РАССЛЕДОВАНИЕ, НИДЕРЛАНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]