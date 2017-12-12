Порошенко одобрил продление соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа 2018 года действия соглашения о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17 над Донбассом.
Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, стороны договорились в 2014 году о создании многонациональной международной миссии защиты расследования причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, заключив соответствующее соглашение.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
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