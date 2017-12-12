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СНГ 12.12.2017 19:15

Миротворческие ресурсы ОДКБ будут задействованы в различных миссиях ООН

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) готова направить полицейский контингент для работы в миссиях ООН.

Этот вопрос обсуждался во вторник в Москве на встрече заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова и заместителя генсека ООН Жан-Пьером Лакруа, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Опираясь на позитивный опыт совместной работы, собеседники основное внимание уделили рассмотрению вопросов, связанных с перспективой задействования имеющихся сегодня у ОДКБ миротворческих ресурсов в различных миссиях ООН: о реализации разработанной в этих целях дорожной карты, о создании в составе миротворческих сил ОДКБ полицейского контингента постоянной готовности, а также об участии представителей ООН в ежегодных миротворческих учениях ОДКБ "Нерушимое братство", - сказали в пресс-службе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: ОДКБ, ООН, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]