Миротворческие ресурсы ОДКБ будут задействованы в различных миссиях ООН

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) готова направить полицейский контингент для работы в миссиях ООН.

Этот вопрос обсуждался во вторник в Москве на встрече заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова и заместителя генсека ООН Жан-Пьером Лакруа, сообщили в пресс-службе ОДКБ.

"Опираясь на позитивный опыт совместной работы, собеседники основное внимание уделили рассмотрению вопросов, связанных с перспективой задействования имеющихся сегодня у ОДКБ миротворческих ресурсов в различных миссиях ООН: о реализации разработанной в этих целях дорожной карты, о создании в составе миротворческих сил ОДКБ полицейского контингента постоянной готовности, а также об участии представителей ООН в ежегодных миротворческих учениях ОДКБ "Нерушимое братство", - сказали в пресс-службе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.