Молдавский бизнесмен Платон получил еще 12 лет лишения свободы

Известный молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который уже был осужден по делу об отмывании российских денег через молдавские банки, во вторник получил еще 12 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из здания суда, такое решение вынес во вторник суд Центрального сектора Кишинева.

Ранее, В.Платон был приговорен к 18 годам тюрьмы.

На заседании во вторник суд признал бизнесмена виновным в вымогательстве 200 тыс. леев у ряда страховых компаний, что квалифицировано как мошенничество в особо крупных размерах. Прокуроры считают, что Платон организовал вывод этих средств из страховых компаний "Moldasig", "Asito" и "Alliance Insurance Group", в которых он являлся одним из основных акционеров.

У него были два сообщника. Один из них сотрудничал со следствием и был осужден условно, а второй получил восемь лет лишения свободы.

В судебном производстве против В.Платона имеется еще одно уголовное дело, по которому его обвиняют в подкупе двух охранников батальона спецназначения Минюста "Pantera", которые с августа 2016 г. занимаются его доставкой на заседания инстанции.

По версии следствия, он предлагал офицерам приобретение квартир, машин и по 5 тыс. евро, если они позволят ему общаться с адвокатами в ходе слушаний. Он также просил полицейских обеспечить ему доступ к мобильной телефонной связи.

Переговоры В.Платона и охранников были зарегистрированы одним из них на видеокамеру. Эти кадры и легли в основу обвинения по новому делу.

В.Платон и его адвокаты в слушаниях по второму уголовному делу и на оглашении приговора не присутствовали, так как отстранены по решению суда.

В.Платон был задержан в Киеве 25 июля 2016 г. по линии Интерпола. В Кишинев он был доставлен на частном самолете, который, как утверждают его адвокаты, для этого зафрахтовал его бывший бизнес-партнер Влад Плахотнюк.

В.Платон обвиняется в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 г. Banca de Economii 1 млрд. леев (более $20 млн). Его также подозревают в причастности к выводу из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд.

Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. А в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд по так называемой "молдавской схеме" только в 2015 году.

В феврале 2017 года В.Платон был осужден на 18 лет лишения свободы.

В суде Центрального сектора Кишинева по поводу нового приговора В.Платону не разъяснили, суммируются ли оба срока заключения или меньший срок поглощается большим.