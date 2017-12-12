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Дальнее зарубежье 12.12.2017 20:15

Макрон и Меркель проинформируют членов Европейского Совета о выполнении минских соглашений - материалы к саммиту ЕС

Главы государств и правительств стран Европейского союза заслушают на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 14-15 декабря, сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с выполнением минских соглашений по Украине.

"Ожидается принять официальное решение вскоре после саммита по продлению экономических санкций в отношении России", - сказано в материалах к Европейскому Совету, распространенных во вторник в Брюсселе.

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности подтвердил журналистам в Брюсселе, что в ходе рабочего обеда руководители Германии и Франции выступят с такой информацией, с целью обратиться по вопросу о продлении санкций.

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Тэги: ЕС, САММИТ, МИНСК, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]