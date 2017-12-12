Макрон и Меркель проинформируют членов Европейского Совета о выполнении минских соглашений - материалы к саммиту ЕС

Главы государств и правительств стран Европейского союза заслушают на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе 14-15 декабря, сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с выполнением минских соглашений по Украине.

"Ожидается принять официальное решение вскоре после саммита по продлению экономических санкций в отношении России", - сказано в материалах к Европейскому Совету, распространенных во вторник в Брюсселе.

Высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности подтвердил журналистам в Брюсселе, что в ходе рабочего обеда руководители Германии и Франции выступят с такой информацией, с целью обратиться по вопросу о продлении санкций.