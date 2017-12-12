Курс манат/доллар на 13 декабря - 1,7001 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 декабря установил на уровне 1,7001 манат/$1 (12 декабря 1,7 манат/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

А.Азизов