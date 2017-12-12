В Италии заявили, что ситуация после взрыва на газовом хабе под контролем

Ситуация с поставками газа в Италии остается под контролем после взрыва на газовом хабе в Австрии, цитирует во вторник агентство АНСА заявление министерства экономического развития Италии.

"Никаких проблем со снабжением нет", - подчеркнули в министерстве, отметив, что ситуация не отражается на потребителях, поскольку в хранилищах находятся достаточные запасы газа.

"Сегодня произошел инцидент на газовом узле в Австрии, в связи с чем у нас появилась серьезная проблема с поставками, в частности, на австрийском маршруте, который идет из России", - заявил министр экономического развития Италии Карло Календа.

Он пояснил, что в таких случаях режим чрезвычайного положения вводится автоматически.

Взрыв произошел во вторник в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх на газопроводе компании OMV. В результате инцидента есть один погибший. СМИ сообщают о различном числе пострадавших в результате взрыва на газопроводе. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передало данные о 18 пострадавших. Полиция сообщает, что причиной взрыва на газопроводе могла стать техническая неисправность.