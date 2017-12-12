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Макроэкономика 12.12.2017 20:13

Профицит торгового баланса РФ в январе-октябре вырос на 29,8%, до $90,2 млрд - оценка ЦБ

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-октябре 2017 года увеличилось на 29,8%, до $90,2 млрд по сравнению со $69,5 млрд за аналогичный период 2016 года, сообщается в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Объем экспорта в январе-октябре 2017 года составил $281,9 млрд, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, импорта - $191,7 млрд (рост на 24,0%).

В октябре экспорт вырос по сравнению с сентябрем на 2,6%, до $31,4 млрд, импорт - на 5,8%, до $21,6 млрд. Профицит внешней торговли в октябре составил $9,8 млрд, что на 3,8% меньше, чем в сентябре ($10,2 млрд).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВНЕШТОРГ, САЛЬДО, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]