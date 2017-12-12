Профицит торгового баланса РФ в январе-октябре вырос на 29,8%, до $90,2 млрд - оценка ЦБ

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-октябре 2017 года увеличилось на 29,8%, до $90,2 млрд по сравнению со $69,5 млрд за аналогичный период 2016 года, сообщается в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Объем экспорта в январе-октябре 2017 года составил $281,9 млрд, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года, импорта - $191,7 млрд (рост на 24,0%).

В октябре экспорт вырос по сравнению с сентябрем на 2,6%, до $31,4 млрд, импорт - на 5,8%, до $21,6 млрд. Профицит внешней торговли в октябре составил $9,8 млрд, что на 3,8% меньше, чем в сентябре ($10,2 млрд).