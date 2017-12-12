Goldman Sachs ожидает беспрецедентного роста дивидендов в нефтегазовом секторе РФ

Goldman Sachs пересмотрел оценку акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для DR "Роснефти" была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". Кроме того, рекомендация "покупать" была подтверждена для DR "ЛУКОЙЛа", а также для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти". При этом бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" входят в состав топ-листа на покупку в регионе CEEMEA.

"Российские акции нефтяных компаний входят в беспрецедентный цикл роста дивидендов. Рост цен на нефть и отсрочка капвложений в результате реализации соглашения о сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также нормализация оборотного капитала, скорее всего, приведут к повышению FCF (свободный денежный поток) российских нефтекомпаний на 50% в 2018 году относительно уровней 2017 года. На наш взгляд, это, в свою очередь, повысит дивиденды", - говорится в обзоре.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, денежные выплаты дивидендов в российском нефтяном секторе увеличатся более чем на 20% год к году в 2018 году, тогда как остальные глобальные нефтекомпании, как ожидается, в совокупности будут поддерживать уровень дивидендов неизменным.

"Мы прогнозируем 12-месячную доходность дивидендов в российском нефтяном секторе на уровне 8,8% по сравнению с ее историческим средним значением 5,5%, а прогноз дивидендной доходности глобальных крупных нефтекомпаний, по нашим оценкам, составляет 5%", - говорится в обзоре.

Кроме того, в обзоре сообщается, что для DR "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Газпром нефти", а также для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" была подтверждена рекомендация "держать". Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" осталась рекомендация "продавать".