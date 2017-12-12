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Дальнее зарубежье 12.12.2017 17:49

Три человека погибли при падении туристического автобуса в реку в Индии

Три человека погибли и семеро серьезно пострадали при падении в реку туристического автобуса в индийском штате Керала, сообщает во вторник китайское агентство Xinhua.

"Туристический автобус, перевозивший 15 человек, упал в реку Перингатур в штате Керала на юге Индии. Шесть пассажиров и водитель получили травмы. Три человека, включая кондуктора, погибли", - говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, причиной аварии стало неосторожное вождение. Водитель автобуса ехал через мост на большой скорости, не справился с управлением, протаранил перила, и автобус упал в реку.

Выживших в критическом состоянии доставили в местную больницу. Водитель после выхода из госпиталя будет арестован.

Индия - страна с самым большим числом дорожно-транспортных происшествий в мире. ДТП происходят из-за неаккуратного вождения, плохого состояния как дорог, так и транспортных средств.

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Тэги: ИНДИЯ, ТУРИСТЫ, АВТОБУС, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]