Из-за взрыва на газовом хабе в Баумгартене ограничены поставки на Балканы и в Италию

Поставки газа с австрийского терминала в Баумгартене приостановлены в Италию, Словению и Хорватию из-за технических проблем, связанных со взрывом, сообщает во вторник чешское радио.

По данным чешских экспертов, поставкам в Чехию ничего не угрожает.

Ранее в министерстве экономического развития Италии сообщили, что ситуация с поставками газа в Италии остается под контролем.

"Никаких проблем со снабжением нет", - заявили в министерстве, отметив, что ситуация не отражается на потребителях, поскольку в хранилищах находятся достаточные запасы газа.

Словенская сторона подтверждает сообщения об ограничениях поставок в страну.

Взрыв произошел во вторник в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх на газопроводе компании OMV.

В результате инцидента один человек погиб. СМИ сообщают о различном числе пострадавших. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передало данные о 18 пострадавших.

Полиция сообщает, что причиной взрыва на газопроводе могла стать техническая неисправность.