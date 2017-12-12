Из-за взрыва на газовом хабе в Баумгартене ограничены поставки на Балканы и в Италию

Поставки газа с австрийского терминала в Баумгартене приостановлены в Италию, Словению и Хорватию из-за технических проблем, связанных со взрывом, сообщает во вторник чешское радио.
По данным чешских экспертов, поставкам в Чехию ничего не угрожает.
Ранее в министерстве экономического развития Италии сообщили, что ситуация с поставками газа в Италии остается под контролем.
"Никаких проблем со снабжением нет", - заявили в министерстве, отметив, что ситуация не отражается на потребителях, поскольку в хранилищах находятся достаточные запасы газа.
Словенская сторона подтверждает сообщения об ограничениях поставок в страну.
Взрыв произошел во вторник в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх на газопроводе компании OMV.
В результате инцидента один человек погиб. СМИ сообщают о различном числе пострадавших. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передало данные о 18 пострадавших.
Полиция сообщает, что причиной взрыва на газопроводе могла стать техническая неисправность.
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