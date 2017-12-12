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ТЭК 12.12.2017 17:50

Из-за взрыва на газовом хабе в Баумгартене ограничены поставки на Балканы и в Италию

Поставки газа с австрийского терминала в Баумгартене приостановлены в Италию, Словению и Хорватию из-за технических проблем, связанных со взрывом, сообщает во вторник чешское радио.

По данным чешских экспертов, поставкам в Чехию ничего не угрожает.

Ранее в министерстве экономического развития Италии сообщили, что ситуация с поставками газа в Италии остается под контролем.

"Никаких проблем со снабжением нет", - заявили в министерстве, отметив, что ситуация не отражается на потребителях, поскольку в хранилищах находятся достаточные запасы газа.

Словенская сторона подтверждает сообщения об ограничениях поставок в страну.

Взрыв произошел во вторник в австрийской коммуне Вайден-ан-дер-Марх на газопроводе компании OMV.

В результате инцидента один человек погиб. СМИ сообщают о различном числе пострадавших. Австрийская газета "Кроне" сообщила о 60 раненых, в то время как информационное агентство APA передало данные о 18 пострадавших.

Полиция сообщает, что причиной взрыва на газопроводе могла стать техническая неисправность.

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Тэги: АВСТРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ, БАЛКАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]