Календа: если бы TAP был готов, Италии не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение

Взрыв газопровода в Австрии привел к временному прекращению поставок газа в Италию из РФ.

"Сегодня произошел инцидент на газораспределительной станции в Австрии, из-за чего у нас возникли серьезные проблемы со снабжением, в частности, по газопроводу в Австрии, который идет из России. Если бы сегодня у нас был готов ТАР (Трансадриатический газопровод, по которому должен поступать газ из Азербайджана), то нам бы не пришлось объявлять чрезвычайное положение", - сказал министр по экономическому развитию Карло Календа, слова которого приводит агентство ANSA.

В Министерстве объяснили, что в таких случаях должно быть автоматическое объявление чрезвычайного положения, одна пока нет никаких проблем из-за имеющихся запасов.

Компания Snam, которая занимается транспортировкой газа в Италии, сообщила, что поставки газа могут быть возобновлены уже сегодня, как только подтвердятся данные об отсутствии повреждений транспортной инфраструктуры.

Словацкий оператор ГТС Eustream приостановил поставки газа в направлении газораспределительной станции возле австрийского Баумгартена после мощного взрыва.

Как сообщалось, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 человек получили незначительные повреждения, состояние одного травмированного - очень тяжелое.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта строительства газопровода оценивается в 4,5 млрд евро.

А.Азизов