Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0012 RUR   0.0288 GBR   2.2678 TRY   0.4429

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 14 Дек 15 Дек

Дальнее зарубежье 12.12.2017 20:27

США оплатили поставку Эстонии модернизированных ракет для противотанковых комплексов Javelin

Силы обороны Эстонии получили закупленные у США модернизированные ракеты Block-1 для противотанковых комплексов Javelin.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, ракеты поступили прямо с завода-изготовителя и от полученный ранее ракет Block-0 они отличаются большей скоростью полета и большей силой поражения .

"У ракет типа Block-1 по сравнению с предшественниками из предыдущего поколения более современные двигатель, программное управление и мощность боеголовки, что обеспечивает большую скорость полета и большую силу поражения",- пояснил главный оружейник Сил обороны майор Ристо Пяртель (Risto Partel).

Всего Эстонии поставлены боеприпасы на сумму в 33 млн долларов, поставки финансируются из сумм, выделенных в 2014 году Соединенными Штатами в рамках мер безопасности европейских государств.

Javelin используются как противотанковые средства на уровне пехотного батальона, и они постепенно заменяют находящиеся в настоящее время на вооружении системы Milan.

Javelin являются т.н. системами "выстрелил и забыл", у них более мощная боеголовка и ими можно стрелять из закрытых помещений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, США, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


Вице-президент США объявил Россию угрозой для НАТО В Эстонии скорее негативно оценивают избрание Трампа президентом США, чем позитивно - опрос Президент Эстонии поддерживает стремление США в усилении безопасности в странах Балтийского моря Десантники США совершат прыжки в Эстонии вблизи российской границы Истребители США проведут бомбометание на полигоне в Эстонии Военные США пройдут маршем из Эстонии в ФРГ через четыре европейские страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]