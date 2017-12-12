США оплатили поставку Эстонии модернизированных ракет для противотанковых комплексов Javelin

Силы обороны Эстонии получили закупленные у США модернизированные ракеты Block-1 для противотанковых комплексов Javelin.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, ракеты поступили прямо с завода-изготовителя и от полученный ранее ракет Block-0 они отличаются большей скоростью полета и большей силой поражения .

"У ракет типа Block-1 по сравнению с предшественниками из предыдущего поколения более современные двигатель, программное управление и мощность боеголовки, что обеспечивает большую скорость полета и большую силу поражения",- пояснил главный оружейник Сил обороны майор Ристо Пяртель (Risto Partel).

Всего Эстонии поставлены боеприпасы на сумму в 33 млн долларов, поставки финансируются из сумм, выделенных в 2014 году Соединенными Штатами в рамках мер безопасности европейских государств.

Javelin используются как противотанковые средства на уровне пехотного батальона, и они постепенно заменяют находящиеся в настоящее время на вооружении системы Milan.

Javelin являются т.н. системами "выстрелил и забыл", у них более мощная боеголовка и ими можно стрелять из закрытых помещений.