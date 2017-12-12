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Внешняя политика 12.12.2017 18:03

Алиев прибыл в Турцию для участия в чрезвычайном саммите ОИС по Иерусалиму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во вторник в Стамбул, сообщает сайт главы государства.

"Президент И.Алиев примет участие в чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима", - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, в субботу президент Турции Р.Т.Эрдоган пригласил И.Алиева принять участие в саммите.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]