Алиев прибыл в Турцию для участия в чрезвычайном саммите ОИС по Иерусалиму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл во вторник в Стамбул, сообщает сайт главы государства.

"Президент И.Алиев примет участие в чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима", - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, в субботу президент Турции Р.Т.Эрдоган пригласил И.Алиева принять участие в саммите.

А.Азизов