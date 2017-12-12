Азербайджан проведет Expo-2025 на высоком уровне в случае выбора Баку местом проведения выставки – I вице-президент Алиева

Азербайджан имеет большой опыт проведения крупных международных выставок, заявила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.
М.Алиева во вторник провела встречу с заместителем генсека Международного Бюро выставок (Bureau International des Expositions, BIE) Димитрием Керкентзесом.
М.Алиева на встрече подчеркнула, что Азербайджан выдвинул кандидатуру Баку на проведение Expo-2025. По ее словам, Азербайджан имеет большой опыт проведения международных выставок. "Баку за последние годы принимал ряд крупных мероприятий. Высокий уровень организации таких мероприятий свидетельствует о том, что если Баку выберут хозяйкой Expo-2025, то это мероприятие также будет организовано на высоком уровне", - отметила I вице-президент Азербайджана.
По ее словам, правительство и общество поддерживают выдвижение кандидатуры Баку на проведение Expo-2025.
Д.Керкентзес подчеркнул, что в 2018 году Азербайджан посетит оценочная миссия Бюро.
Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.
Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.
На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).
А.Азизов
Goldman Sachs ожидает беспрецедентного роста дивидендов в нефтегазовом секторе РФ
Профицит торгового баланса РФ в январе-октябре вырос на 29,8%, до $90,2 млрд - оценка ЦБ
Saudi Aramco вложит $414 млрд в нефтяные проекты в следующие 10 лет
МОК пожизненно отстранил за допинг шесть российских хоккеисток
Почти 450 российских спортсменов находятся в расширенном списке на участие в ОИ-2018
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
Россельхознадзор до 15 декабря ждет от Турции перечень экспортеров томатов для инспекций
Парламент Литвы принял бюджет страны на 2018г с дефицитом 5% расходов
Более 90% палестинцев считают, что решение США по Иерусалиму угрожает их интересам - опрос
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку состоялось представление документального фильма «Звёзды Сорина»
В Баку состоялась встреча, посвященная 530-летию Московского Кремля
Губернатор примет участие на бизнес-форуме и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ