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Внешняя политика 12.12.2017 18:20

Азербайджан проведет Expo-2025 на высоком уровне в случае выбора Баку местом проведения выставки – I вице-президент Алиева

Азербайджан имеет большой опыт проведения крупных международных выставок, заявила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

М.Алиева во вторник провела встречу с заместителем генсека Международного Бюро выставок (Bureau International des Expositions, BIE) Димитрием Керкентзесом.

М.Алиева на встрече подчеркнула, что Азербайджан выдвинул кандидатуру Баку на проведение Expo-2025. По ее словам, Азербайджан имеет большой опыт проведения международных выставок. "Баку за последние годы принимал ряд крупных мероприятий. Высокий уровень организации таких мероприятий свидетельствует о том, что если Баку выберут хозяйкой Expo-2025, то это мероприятие также будет организовано на высоком уровне", - отметила I вице-президент Азербайджана.

По ее словам, правительство и общество поддерживают выдвижение кандидатуры Баку на проведение Expo-2025.

Д.Керкентзес подчеркнул, что в 2018 году Азербайджан посетит оценочная миссия Бюро.

Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.

На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

А.Азизов

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Тэги: EXPO, ВЫСТАВКА, КАНДИДАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]