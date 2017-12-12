Китай в ближайшие пять лет намерен импортировать товары и услуги на $10 трлн

Китай в ближайшие пять лет собирается импортировать товаров и услуг на $10 трлн и для российских предпринимателей открываются широкие возможности для наращивания поставок своей продукции и услуг на китайский рынок, заявил во вторник в Москве посол КНР в РФ Ли Хуэй.

"В течение будущих пяти лет Китай импортирует товаров и услуг на сумму в $10 трлн, что открывает исторический шанс для российского бизнеса на вхождение на большой рынок Китая", - сказал Ли Хуэй на презентации в российской столице первого в истории Китайской международной импортной ЭКСПО.

В январе-октябре 2017 года российско-китайский торговый оборот вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, составив $68 млрд. Импорт Китая из России вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $33,3 млрд, сообщил посол КНР в РФ.

Китайский дипломат отметил, что в настоящее время китайско-российские отношения переживают "наилучший период в своей истории", между Россией и Китаем установлены отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

"Две страны активно развернули многоуровневое всестороннее взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах. В политике две страны в высокой степени доверяют друг другу, в экономике являются важными партнерами. В гуманитарных контактах имеется множество ярких достижений. С каждым днем укрепляется стратегическая координация в международных делах", - сказал Ли Хуэй.

"По мере непрерывного развития экономик двух стран и устойчивого укрепления двусторонних экономических отношений, а также в результате крепнущей дружбы между народами двух стран рынок Китая проявляет все более широкий спрос на высококачественную продукцию из России", - подчеркнул Ли Хуэй.

Он отметил, что Китай заинтересован в широком участии российский предпринимателей в предстоящей 5-10 ноября 2018 года в Шанхае Китайской международной импортной ЭКСПО, на которой будут представлены товары и услуги исключительно иностранных компаний.

По его словам, проведение Китайской международной импортной ЭКСПО соответствует потребностям собственного развития Китая, но в тоже время соответствует и потребностям общего развития всего мира.

"Я уверен, что ЭКСПО станет новой платформой стимулирования укрепленного стабильного развития китайско-российских торгово-экономических отношений, подчеркнул Ли Хуэй. - В связи с этим я хотел бы вновь подтвердить, что китайская сторона искренне приглашает российскую сторону принять участие в Китайской международной импортной ЭКСПО".

Как сообщил полномочный министр, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Ли Цзинюань, по предварительным данным, в импортном ЭКСПО в Шанхае примут участие более 150 тыс. предпринимателей из 100 стран и регионов мира.

Выставка будет состоять из двух блоков и охватывать более 100 категорий товаров и услуг. Основная тематика первого блока - торговля товарами. В его рамках будут созданы шесть специализированных выставочных площадок, в том числе для высокотехнологического оборудования, бытовой электроники и техники, товаров широкого потребления, автомобилей, сельхозпродукции, продуктов питания, фармацевтики, медицинской аппаратуры. И второй блок будет посвящен торговле услугами, в том числе в сфере новых технологий, а также культуры и образования, туристических и других услуг.