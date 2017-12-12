Азербайджан и Россия обсуждают в Баку вопросы ВТС на 2018 год

В Баку во вторник начало работу 11-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Российской Федерации.

"В ходе двухдневного заседания стороны рассмотрят текущее состояние военно-технического сотрудничества и обсудят основные направления деятельности на 2018 год", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

По итогам заседания будет подписан протокол, подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов