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Внешняя политика 12.12.2017 18:26

Азербайджан и Россия обсуждают в Баку вопросы ВТС на 2018 год

В Баку во вторник начало работу 11-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Российской Федерации.

"В ходе двухдневного заседания стороны рассмотрят текущее состояние военно-технического сотрудничества и обсудят основные направления деятельности на 2018 год", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

По итогам заседания будет подписан протокол, подчеркивает оборонное ведомство.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]