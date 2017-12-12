Азербайджан и Россия обсуждают в Баку вопросы ВТС на 2018 год

В Баку во вторник начало работу 11-е заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Российской Федерации.
"В ходе двухдневного заседания стороны рассмотрят текущее состояние военно-технического сотрудничества и обсудят основные направления деятельности на 2018 год", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
По итогам заседания будет подписан протокол, подчеркивает оборонное ведомство.
А.Азизов
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