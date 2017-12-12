Глава турецкого МИД сомневается в намерении России вывести из Сирии войска

Анкара ставит под сомнение намерение Москвы вывести военный контингент из Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"У России и так в Сирии две базы, и военнослужащие, дислоцированные в разных районах этой страны. В регионе есть и базы США. Так что заявления о выводе из Сирии российского контингента звучат не совсем реалистично", - сказал М.Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

Министр отметил, что Россия и ранее выводила своих военнослужащих из Сирии, а затем вновь вводила, увеличив их численность, сообщает во вторник информационное агентство "Анадолу".

"Так или иначе, достигнут значительный прогресс в борьбе с террористами ИГИЛ в Сирии. Режим Башара Асада, Иран и Россия сконцентрировали внимание на других вопросах", - заявил М.Чавушоглу.

Он полагает, что "на данный момент главная угроза в Сирии исходит от террористической организации Партия демократического союза", которую Анкара рассматривает как сирийскую ветвь Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической.