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Дальнее зарубежье 12.12.2017 18:29

Глава турецкого МИД сомневается в намерении России вывести из Сирии войска

Анкара ставит под сомнение намерение Москвы вывести военный контингент из Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"У России и так в Сирии две базы, и военнослужащие, дислоцированные в разных районах этой страны. В регионе есть и базы США. Так что заявления о выводе из Сирии российского контингента звучат не совсем реалистично", - сказал М.Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

Министр отметил, что Россия и ранее выводила своих военнослужащих из Сирии, а затем вновь вводила, увеличив их численность, сообщает во вторник информационное агентство "Анадолу".

"Так или иначе, достигнут значительный прогресс в борьбе с террористами ИГИЛ в Сирии. Режим Башара Асада, Иран и Россия сконцентрировали внимание на других вопросах", - заявил М.Чавушоглу.

Он полагает, что "на данный момент главная угроза в Сирии исходит от террористической организации Партия демократического союза", которую Анкара рассматривает как сирийскую ветвь Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]