РФ временно приостанавливает работу посольства в Йемене - МИД

Москва приняла решение о временной приостановке работы посольства РФ в Сане (Йемен), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учётом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде", - сказал она во вторник журналистам.

Кризис в Йемене обострился в последние несколько месяцев. На прошлой неделе начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы А.Салеха выступили против хуситов.

А.Салех был убит во время столкновений с хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.