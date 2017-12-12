Саммит ЕС на этой неделе рассмотрит вопрос о продлении экономических санкций в отношении РФ - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении лидерам стран ЕС подтвердил, что на саммите 14-15 декабря будут обсуждаться выполнение минских соглашений по Украине и вопрос продления экономических санкций против России.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщат о выполнении минских соглашений и поделятся мнением по вопросу продления экономических санкций против России", - говорится в письме Д.Туска.

14-15 декабря в Брюсселе пройдет последний в 2017 году саммит Европейского совета.

В рамках саммита лидеры ЕС также обсудят с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом взаимоотношения между ЕС и альянсом.