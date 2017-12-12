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Дальнее зарубежье 12.12.2017 21:05

Саммит ЕС на этой неделе рассмотрит вопрос о продлении экономических санкций в отношении РФ - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении лидерам стран ЕС подтвердил, что на саммите 14-15 декабря будут обсуждаться выполнение минских соглашений по Украине и вопрос продления экономических санкций против России.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщат о выполнении минских соглашений и поделятся мнением по вопросу продления экономических санкций против России", - говорится в письме Д.Туска.

14-15 декабря в Брюсселе пройдет последний в 2017 году саммит Европейского совета.

В рамках саммита лидеры ЕС также обсудят с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом взаимоотношения между ЕС и альянсом.

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Тэги: ТУСК, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]