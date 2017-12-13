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СНГ 13.12.2017 10:32

В Узбекистане больше на заставляют детей собирать хлопок, считают в МОТ

Международная организация труда (МОТ) официально подтвердила, что Узбекистан прекратил систематическое использование детского труда на хлопковых полях.

Как сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на центр новостей ООН, эксперты МОТ убедились в том, что в Узбекистане прекращено систематическое использование детского труда на сборе хлопка, и власти намерены положить конец любым формам принудительного труда.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях.

"Сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом", - отмечает МОТ.

Сообщается, что представители МОТ побеседовали один на один с тремя тысячами сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще 1000 человек.

Как утверждается в сообщении, выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Введен запрет на принуждение к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников.

Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату - в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

"Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне", - говорится в распространенном пресс-релизе МОТ.

В Узбекистане в текущем году было заготовлено более 2 млн 930 тыс. тонн хлопка.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ХЛОПОК, ДЕТИ, ТРУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]