В Узбекистане больше на заставляют детей собирать хлопок, считают в МОТ

Международная организация труда (МОТ) официально подтвердила, что Узбекистан прекратил систематическое использование детского труда на хлопковых полях.

Как сообщают в среду местные СМИ со ссылкой на центр новостей ООН, эксперты МОТ убедились в том, что в Узбекистане прекращено систематическое использование детского труда на сборе хлопка, и власти намерены положить конец любым формам принудительного труда.

По их данным, в обществе растет осознание неприемлемости принуждения к труду, особенно когда речь идет о детях.

"Сбор урожая в этом году проходил в обстановке прозрачности и диалога, в том числе с гражданским обществом", - отмечает МОТ.

Сообщается, что представители МОТ побеседовали один на один с тремя тысячами сборщиков хлопка по всей стране, представителями местных властей, педагогами и медиками. Кроме того, они обзвонили еще 1000 человек.

Как утверждается в сообщении, выяснилось, что власти покончили с практикой систематического принуждения детей к сбору хлопка и дали указания привлекать людей к этой работе только на добровольной основе. Введен запрет на принуждение к сбору хлопка школьников, студентов, учителей и медицинских работников.

Те же, кто добровольно вызвался собирать урожай, в этом году получили повышенную зарплату - в соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка.

"Наиболее убедительным сигналом грядущих перемен стало выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, а также последующие меры по осуществлению политики добровольного участия в сборе хлопка, которые были приняты на национальном уровне", - говорится в распространенном пресс-релизе МОТ.

В Узбекистане в текущем году было заготовлено более 2 млн 930 тыс. тонн хлопка.