Импорт легковых автомобилей в Азербайджан за 11 месяцев увеличился в 2 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе–ноябре 2017 года составил 9,828 тыс. единиц, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 8,577 тыс. единиц (рост в 2 раза).

В январе-ноябре 2017 года в Азербайджан также импортировано 1,074 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,3 раза), 68 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад в 1,2 раза).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 169 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,9 раза).

Б.Рустамбеков