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Транспорт и связь 13.12.2017 10:34

Импорт легковых автомобилей в Азербайджан за 11 месяцев увеличился в 2 раза

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе–ноябре 2017 года составил 9,828 тыс. единиц, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 8,577 тыс. единиц (рост в 2 раза).

В январе-ноябре 2017 года в Азербайджан также импортировано 1,074 тыс. единиц моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок (рост в 2,3 раза), 68 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад в 1,2 раза).

Кроме того, за отчетный период в республику ввезено 169 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 1,9 раза).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИМПОРТ, АВТОМОБИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]