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13.12.2017 10:52

AccessBank начал новую кредитную кампанию “Üçü var idi, üçü yox idi”

До Нового года остались считанные дни. Как в сказках, каждый из нас в новом году мечтает об осуществлении своих желаний. Предприниматели мечтают расширить свой бизнес, фермеры - развить свое хозяйство, а каждый их нас спешит приобрести подарки для своих родных и близких. Но порой осуществить желаемое нам не позволяет недостаток средств.

AccessBank начинает новую кредитную кампанию «Üçü var idi, üçü yox idi», которая в канун нового года, словно в сказках, осуществит желания клиентов. В рамках этой кампании AccessBank предоставляет всем клиентам, взявшим в микро-, агро- и потребительские кредиты, льготный период на любые 3 месяца оплаты кредита, а также дарит им проценты за последние 3 месяца кредитного срока!

Так, клиенты, оформившие в AccessBank-е кредит до 15 января 2018 г., смогут выбрать срок отсрочки погашения в любые 3 месяца кредитного срока, таким образом освобождаясь от выплаты основной суммы в этот период, совершат погашения в последующие месяцы. Кроме того, каждый клиент, взявший кредит в рамках данной кампании, освобождается от выплаты процентов за последние 3 месяца кредитного срока. Воспользовавшись данной кампанией, клиенты могут взять на выгодных условиях микро- и агрокредиты с минимальным сроком в 15 месяцев на сумму до 50000 манатов, а также наличные кредиты на сумму до 20000 манатов.

Подробную информацию можно получить на официальной Интернет-странице Банка, страницах в facebook и twitter, а также в Контактном Центре по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]