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Происшествия 13.12.2017 11:17

В ДТП на западе Азербайджана погибли 3 человека - МЧС

Три человека погибли в результате ДТП в Геранбойском районе (запад Азербайджана), сообщает МЧС республики.

МЧС отмечает, что легковой автомобиль марки ВАЗ столкнулся с грузовиком Shacman, что привело к гибели водителя легкового автомобиля и двух пассажиров.

"В результате аварии кузов легковушки подвергся сильной деформации, что затрудняло извлечение тел. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела трех погибших", - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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