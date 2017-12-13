В ДТП на западе Азербайджана погибли 3 человека - МЧС

Три человека погибли в результате ДТП в Геранбойском районе (запад Азербайджана), сообщает МЧС республики.

МЧС отмечает, что легковой автомобиль марки ВАЗ столкнулся с грузовиком Shacman, что привело к гибели водителя легкового автомобиля и двух пассажиров.

"В результате аварии кузов легковушки подвергся сильной деформации, что затрудняло извлечение тел. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела трех погибших", - подчеркивает ведомство.

Б.Рустамбеков