Израильские ВВС атаковали лагерь ХАМАС на юге сектора Газа

Авиация Израиля нанесла удар по лагерю боевиков палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, сообщает в среду сайт израильской газеты "Гаарец".
Удар израильских ВВС стал ответом на недавний обстрел палестинцами южной части Израиля. По данным издания, накануне сирены воздушной тревоги были слышны на территории регионального совета Хоф Ашкелон на юге страны.
Информации о возможных пострадавших в результате удара по лагерю ХАМАС не приводится.
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