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Дальнее зарубежье 13.12.2017 11:27

Израильские ВВС атаковали лагерь ХАМАС на юге сектора Газа

Авиация Израиля нанесла удар по лагерю боевиков палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, сообщает в среду сайт израильской газеты "Гаарец".

Удар израильских ВВС стал ответом на недавний обстрел палестинцами южной части Израиля. По данным издания, накануне сирены воздушной тревоги были слышны на территории регионального совета Хоф Ашкелон на юге страны.

Информации о возможных пострадавших в результате удара по лагерю ХАМАС не приводится.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]