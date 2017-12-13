Парламент Филиппин проголосовал за продление на год военного положения на юге страны

Депутаты парламента Филиппин подавляющим большинством голосов поддержали продление военного положения еще на год в южной провинции Минданао, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"За" проголосовали 240 депутатов, "против" - только 27.

Перед голосованием министр обороны страны Делфин Лорензана и ряд других высокопоставленных чиновников обратились к депутатам, призвав продлить военное положение.

Ранее на этой неделе с соответствующим запросом в парламент Филиппин обратился президент страны Родриго Дутерте.

Глава государства в письме, направленном депутатам, пояснил, что продление военного положения до конца 2018 года позволит правительственным войскам обеспечить "полное искоренение" экстремистских группировок.

Военное положение было ранее в этом году объявлено на острове Минданао на юге Филиппин, на территории которого военные проводят масштабные операции против террористов, связанных с группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).