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Дальнее зарубежье 13.12.2017 11:40

Парламент Филиппин проголосовал за продление на год военного положения на юге страны

Депутаты парламента Филиппин подавляющим большинством голосов поддержали продление военного положения еще на год в южной провинции Минданао, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"За" проголосовали 240 депутатов, "против" - только 27.

Перед голосованием министр обороны страны Делфин Лорензана и ряд других высокопоставленных чиновников обратились к депутатам, призвав продлить военное положение.

Ранее на этой неделе с соответствующим запросом в парламент Филиппин обратился президент страны Родриго Дутерте.

Глава государства в письме, направленном депутатам, пояснил, что продление военного положения до конца 2018 года позволит правительственным войскам обеспечить "полное искоренение" экстремистских группировок.

Военное положение было ранее в этом году объявлено на острове Минданао на юге Филиппин, на территории которого военные проводят масштабные операции против террористов, связанных с группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПАРЛАМЕНТ, АНТИТЕРРОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]