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ТЭК 13.12.2017 11:32

Австрия восстановила транзит газа по всем направлениям

Австрийский национальный газотранспортный оператор Gas Connect Austria во вторник вечером после ликвидации последствий аварии на станции Баумгартен восстановил транзит газа по всем направлениям, сообщает GCA.

Итальянский газопроводный оператор Snam Rete Gas уже с позднего вечера вторника показывает восстановление приема газа из Австрии. Правда, поставки пока полностью не восстановились до прежнего уровня.

Если первоначально прогноз поставок газа из Австрии в Италию на вторник (до аварии) был на уровне 113 млн куб. м, то на среду пока он заявлен на уровне 87 млн кубометров.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream публикует номинацию на транзит газа в течение газовых суток 13 декабря на уровне 130 млн куб. м, что почти близко к уровню до инцидента - 140 млн куб. м за понедельник.

Как сообщалось, утром во вторник на газовом хабе в австрийском Баумгартене произошел взрыв, а затем начался крупный пожар. Причина инцидента все еще не определена. Допускается, что речь может идти об отказе оборудования. Расследование продолжается.

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Тэги: ЕВРОПА, АВСТРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]