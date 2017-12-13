Австрия восстановила транзит газа по всем направлениям

Австрийский национальный газотранспортный оператор Gas Connect Austria во вторник вечером после ликвидации последствий аварии на станции Баумгартен восстановил транзит газа по всем направлениям, сообщает GCA.
Итальянский газопроводный оператор Snam Rete Gas уже с позднего вечера вторника показывает восстановление приема газа из Австрии. Правда, поставки пока полностью не восстановились до прежнего уровня.
Если первоначально прогноз поставок газа из Австрии в Италию на вторник (до аварии) был на уровне 113 млн куб. м, то на среду пока он заявлен на уровне 87 млн кубометров.
Словацкий газотранспортный оператор Eustream публикует номинацию на транзит газа в течение газовых суток 13 декабря на уровне 130 млн куб. м, что почти близко к уровню до инцидента - 140 млн куб. м за понедельник.
Как сообщалось, утром во вторник на газовом хабе в австрийском Баумгартене произошел взрыв, а затем начался крупный пожар. Причина инцидента все еще не определена. Допускается, что речь может идти об отказе оборудования. Расследование продолжается.
Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
Президент Алиев принимает участие в чрезвычайном саммите ОИС по Иерусалиму
Налбандян опять переводит стрелки на Азербайджан в вопросе изменения статус-кво по Карабаху
Турция ожидает 35 млн иностранных туристов в 2018 году
Баку будет противостоять попыткам армян присвоить материальное и нематериальное наследие Азербайджана – глава Госагентства
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Президент Алиев выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Губе
Президент Алиев открыл в Губинском районе автодороги, соединяющие 12 населенных пунктов
США после признания Иерусалима столицей Израиля не могут участвовать в процессе ближневосточного урегулирования - Аббас
Мусульманский мир должен работать над признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины, считает глава МИД Турции
Оборонный бюджет США на 2018г. санкционирует предоставление Украине летального вооружения - украинское посольство в Вашингтоне
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров ознакомился с работой РИКЦ в Баку
Стенд компании Bakcell был признан самым оригинальным стендом выставки BakuTel-2017
Губернатор региона Имерети примет участие на бизнес-форуме и CEO Lunch Tbilisi
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ