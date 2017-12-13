Комитет сената США продлит расследование возможного вмешательства России в выборы в США

Председатель комитета по разведке сената США республиканец Ричард Берр заявил, что комитет не сможет завершить расследование по возможному вмешательству России в выборы в США к концу года, как это было запланировано первоначально, передает в среду агентство "Блумберг".

По его информации, Р.Берр надеется завершить расследование "достаточно быстро" в следующем году.

У комитета еще остались десятки свидетелей, которых необходимо допросить за закрытыми дверями, пояснил Р.Берр. В то же время председатель комитета отметил, что на данный момент не видит необходимости в дополнительных публичных слушаниях по расследованию.

В то же время некоторые сенаторы, входящие в комитет, напротив, призывают к проведению открытых слушаний с участием самых важных участников расследования.

"Как можно больше должно становиться максимально публичным, чтобы, когда мы придем к каким-то выводам, люди могли понять, как мы к ним пришли", - заявил сенатор Ангус Кинг.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также юридический комитет сената США. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Р.Мюллер.