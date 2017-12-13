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Дальнее зарубежье 13.12.2017 11:53

Комитет сената США продлит расследование возможного вмешательства России в выборы в США

Председатель комитета по разведке сената США республиканец Ричард Берр заявил, что комитет не сможет завершить расследование по возможному вмешательству России в выборы в США к концу года, как это было запланировано первоначально, передает в среду агентство "Блумберг".

По его информации, Р.Берр надеется завершить расследование "достаточно быстро" в следующем году.

У комитета еще остались десятки свидетелей, которых необходимо допросить за закрытыми дверями, пояснил Р.Берр. В то же время председатель комитета отметил, что на данный момент не видит необходимости в дополнительных публичных слушаниях по расследованию.

В то же время некоторые сенаторы, входящие в комитет, напротив, призывают к проведению открытых слушаний с участием самых важных участников расследования.

"Как можно больше должно становиться максимально публичным, чтобы, когда мы придем к каким-то выводам, люди могли понять, как мы к ним пришли", - заявил сенатор Ангус Кинг.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также юридический комитет сената США. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Р.Мюллер.

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Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]