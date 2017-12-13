Технологическое развитие требует новые методы и алгоритмы защиты авторского права в цифровой среде – Иманов

Глава Госагентства по авторским правам Азербайджана Камран Иманов убежден, что технологическое развитие создает определенные проблемы в сфере защиты авторских прав.
"Технологическое развитие требует новых методов и алгоритмов по защите авторских прав в цифровой среде. Технологические изменения, происходящие сегодня, в определенном смысле создают проблемы в сфере авторского права", - сказал К.Иманов журналистам в среду.
По его словам, связано это с тем, что традиционные методы и алгоритмы не могут быстро адаптироваться в цифровой среде.
Кроме того, по его мнению, поток информации в цифровой среде на сегодняшний день исчисляется в двух квинтиллионах байтах. "Это говорит о том, что 90% общемировой информации сгенерировано только за последние 2-3 года. Поэтому нам следует искать новые методы и алгоритмы защиты авторского права в цифровой среде", - подчеркнул К.Иманов.
По словам главы агентства, защищаемый традиционными методами объект авторского права отличается от своего цифрового аналога. "Эти отличия приводят к тому, что существующие формы защиты авторского права теряют силу. Кроме того, это требует новых юридических подходов", - добавил он.
Ф.Исазаде
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