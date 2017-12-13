Армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений будут аннулированы к весне - глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подтвердил, что к весне 2018 года Ереван аннулирует армяно-турецкие протоколы о нормализации отношений, сообщает пресс-служба МИД республики.
Выступая в МИД Греции, Э.Налбандян напомнил, что процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе президента Армении осенью 2008 года. Результатом стало подписание в октябре 2009 года министрами иностранных дел Армении и Турции в Цюрихе протоколов об установлении дипотношений и о развитии отношений, которые должны были быть ратифицированы парламентами двух стран.
"До сегодняшнего дня эти документы не ратифицированы, так как Турция выдвинула безосновательные предусловия, которые противоречат букве и духу протоколов. Президент Армении в сентябре заявил, что армянская сторона объявит протоколы недействительными, так как нет какого-либо позитивного сдвига по их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов", - сказал Э.Налбандян.
В сентябре президент Армении Серж Саргсян, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Ереван готов аннулировать армяно-турецкие протоколы.
"Руководство Турции ошибается, если думает, что может удерживать в заложниках эти документы и ратифицировать их, когда им будет удобно. В условиях отсутствия прогресса Армения объявит эти протоколы аннулированными. Весну 2018 года мы встретим без этих протоколов", - сказал С.Саргсян.
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