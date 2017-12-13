На выборах сенатора от Алабамы демократ Джонс победил республиканца Мура, замешанного в скандале о домогательствах

Демократ Даг Джонс одержал победу над республиканцем Роем Муром на выборах сенатора от американского штата Алабама, сообщает телеканал "Фокс-ньюс".

По данным телеканала, после обработки 100% бюллетеней Д.Джонс получил 49,9% голосов, а Р.Мур - 48,4%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил 1,5%.

До последнего момента оставалось неясно, кто сможет одержать победу, так как разрыв был незначительным. Кроме того, согласно местному законодательству, если разница в голосах составляет менее 0,5%, то в обязательном порядке проводится повторный подсчет голосов.

Отмечается, что Д.Джонс стал первым демократом за последние 25 лет, получившим место в сенате от штата Алабама.

Президент США Дональд Трамп весьма активно поддерживал республиканца Р.Мура, несмотря на то, что тот оказался в центре скандала после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах.

Ранее сообщалось, что четыре женщины рассказали изданию "Вашингтон пост" о том, что Р.Мур, находясь на посту помощника окружного прокурора Алабамы в 1970-х годах, преследовал их. При этом каждой из них на тот момент было не более 18 лет.

Сам Р.Мур все обвинения в домогательствах отрицает.

Пока он не признал поражение на выборах.

Между тем, американский лидер уже поздравил демократа Д.Джонса с "непростой победой". "Народ Алабамы великолепен, республиканцы еще смогут побороться за это место", - написал он в Твиттере.

В результате победы Д.Джонса количество республиканцев в сенате уменьшилось до 51 представителя, тогда как количество демократов и независимых представителей увеличилось до 49 человек.