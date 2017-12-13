Налбандян опять переводит стрелки на Азербайджан в вопросе изменения статус-кво по Карабаху

Очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана запланирована на вторую половину января 2018 года, сообщают в Ереване.

"По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ достигнута договоренность об организации во второй половине января встречи глав МИД. Как всегда, мы идем на подобные встречи с конструктивным настроем", - заявил, как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая в министерстве иностранных дел Греции.

По его словам, Армения готова продолжать переговоры на основе предложенных сопредседателями принципов и элементов урегулирования карабахского конфликта.

"Переговорный процесс не имеет альтернативы", - сказал Э.Налбандян.

Он также заявил, что, если Баку будет следовать призывам посредников о соблюдении режима перемирия, выполнения достигнутых ранее договоренностей, то это проложит путь для продвижения переговорного процесса и изменения статус-кво.