Президент Алиев принимает участие в чрезвычайном саммите ОИС по Иерусалиму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принимает участие в чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима, сообщает сайт главы государства.

Саммит проходит в Стамбуле.

Как сообщалось ранее, в субботу президент Турции Р.Т.Эрдоган пригласил И.Алиева принять участие в саммите.

А.Азизов