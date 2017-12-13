Президент Алиев принимает участие в чрезвычайном саммите ОИС по Иерусалиму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принимает участие в чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Иерусалима, сообщает сайт главы государства.
Саммит проходит в Стамбуле.
Как сообщалось ранее, в субботу президент Турции Р.Т.Эрдоган пригласил И.Алиева принять участие в саммите.
А.Азизов
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