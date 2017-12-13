Лукашенко заявляет, что Белоруссия не откажется от постройки АЭС

Белоруссия не собирается отказываться от строительства собственной атомной электростанции, заявил президент Александр Лукашенко.

"Мы все равно ее (БелАЭС - ИФ) построим, как бы кому ни хотелось", - сказал А.Лукашенко на II Белорусском научном съезде в среду в Минске.

"Это не наше ноу-хау. В мире существуют сотни таких блоков (энергоблоков АЭС - ИФ). Мы построим свои два", - отметил президент.

"Чтобы не возвращаться к этому вопросу (...). Нашим соседям, которые так переживают о строительстве нашей станции. Во-первых, безопасность - это наша забота. Мы, прежде всего, заинтересованы в безопасной станции", - подчеркнул А.Лукашенко.

Он также отметил, что "вместо того, чтобы "торпедировать" (строительство БелАЭС - ИФ), я уже предлагал, давайте вместе подумаем, как ее эксплуатировать".

Энергией с БелАЭС, как заявил глава государства, может быть обеспечена не только Белоруссия, но и ее соседи.

В данной связи А.Лукашенко заметил, что Литва, у которой закрыта Игналинская станция, могла бы направить своих специалистов для работы на БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта является Литва. Вильнюс требует проведения испытаний надежности АЭС в неблагоприятных условиях ее работы (стресс-тестов) по методике ЕС, считая станцию небезопасной.