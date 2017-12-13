Баку будет противостоять попыткам армян присвоить материальное и нематериальное наследие Азербайджана – глава Госагентства

Попытки присвоения армянами материального и нематериального наследия соседних народов обусловлены политическими интересами мирового армянства, уверен председатель Госагентства по авторским правам Азербайджана Камран Иманов.

"Азербайджан все еще сталкивается с проблемой армянского плагиата и пиратства. За этими попытками однозначно стоят политические интересы, и сегодня вопрос защиты материального и нематериального наследия обретает политический и правовой характер", - заявил К.Иманов в среду на международной конференции, посвященной вопросам авторского права и борьбы с пиратством и контрафактной продукцией.

По его словам, целенаправленные попытки присвоения армянами памятников исторического наследия, фольклора, народной музыки, образцов национальной кулинарии, танцев, музыкальных инструментов народов соседних государств, вовсе не проявление межкультурной интеграции. "Целью тут является присвоение материального и нематериального наследия, принадлежащего Азербайджану", - подчеркнул он.

К.Иманов отметил, что сбор сфальсифицированного материала направлен на то, чтобы ввести мировую общественность в заблуждение с тем, что якобы "хаи являются автохтонами и самыми древними жителями Южного Кавказа". "Корни армянского плагиата напрямую связаны с территориальными претензиями", - заявил он.

Наряду с присвоением азербайджанского фольклора и традиционных знаний, как отметил К.Иманов, армянство склонно еще к мифотворчеству. "Это своего рода «национальный талант» армян. В этой связи, необходимо ставить, и ставится заслон армяно-хайской традиции присвоения азербайджанских культурных традиций и ее современным рецидивам», - сказал К.Иманов.

Ф.Исазаде