Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9983 RUR   0.0287 GBR   2.2653 TRY   0.4424

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Дек 16 Дек 10°

Культура 13.12.2017 12:36

Баку будет противостоять попыткам армян присвоить материальное и нематериальное наследие Азербайджана – глава Госагентства

Попытки присвоения армянами материального и нематериального наследия соседних народов обусловлены политическими интересами мирового армянства, уверен председатель Госагентства по авторским правам Азербайджана Камран Иманов.

"Азербайджан все еще сталкивается с проблемой армянского плагиата и пиратства. За этими попытками однозначно стоят политические интересы, и сегодня вопрос защиты материального и нематериального наследия обретает политический и правовой характер", - заявил К.Иманов в среду на международной конференции, посвященной вопросам авторского права и борьбы с пиратством и контрафактной продукцией.

По его словам, целенаправленные попытки присвоения армянами памятников исторического наследия, фольклора, народной музыки, образцов национальной кулинарии, танцев, музыкальных инструментов народов соседних государств, вовсе не проявление межкультурной интеграции. "Целью тут является присвоение материального и нематериального наследия, принадлежащего Азербайджану", - подчеркнул он.

К.Иманов отметил, что сбор сфальсифицированного материала направлен на то, чтобы ввести мировую общественность в заблуждение с тем, что якобы "хаи являются автохтонами и самыми древними жителями Южного Кавказа". "Корни армянского плагиата напрямую связаны с территориальными претензиями", - заявил он.

Наряду с присвоением азербайджанского фольклора и традиционных знаний, как отметил К.Иманов, армянство склонно еще к мифотворчеству. "Это своего рода «национальный талант» армян. В этой связи, необходимо ставить, и ставится заслон армяно-хайской традиции присвоения азербайджанских культурных традиций и ее современным рецидивам», - сказал К.Иманов.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, НАСЛЕДИЕ, ПРИСВОЕНИЕ


Похожие новости


Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов Налбандян опять переводит стрелки на Азербайджан в вопросе изменения статус-кво по Карабаху ЕСПЧ обязал Армению выплатить компенсацию гражданам Азербайджана за нанесенный материальный и моральный ущерб ОБСЕ проведет 13 декабря мониторинг на азербайджано-армянской границе Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении может состояться в январе - российский дипломат Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]