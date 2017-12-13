Замгенсека НАТО Гетемюллер проведет в Ереване переговоры с президентом Армении

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер посетит Армению 18 декабря, сообщила замглавы информационного офиса альянса на Южном Кавказе Розария Пуглис, открывая в Ереване мероприятие "Неделя НАТО".

"Проводимое в Армении мероприятие "Неделя НАТО" важно для нас, поскольку мы можем показать то сотрудничество, которое существует между Арменией и НАТО. Цель этого мероприятия - ознакомить широкие слои общественности о сотрудничестве с НАТО", - сказала Р.Пуглис.

Она сообщила, что 18 декабря состоится визит заместителя генсека Альянса в Ереван.

"Р.Гетемюллер встретится с президентом, министром обороны и главой МИД Армении", - сказала представитель НАТО.