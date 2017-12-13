Население Азербайджана в январе-ноябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%

Население Азербайджана приобрело в январе-ноябре 2017 года в объектах торговли потребительских товаров на сумму 30 млрд 862,8 млн манатов, что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 15 млрд 623,8 млн манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2016г на 1,9%), непродовольственных товаров – 15 млрд 239 млн манатов (рост на 2,7%).

По данным комитета, за отчетный период 46% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,6% - напитки и табачные изделия, 18,4% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,3% - электроприборы и мебель, 5,3% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,3% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-ноябре 2017 года составили 145,9 манат, на покупку непродовольственных товаров – 142,4 манат.

Н.Аббасова