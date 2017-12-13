Мониторинг ОБСЕ на границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов

Очередной мониторинг ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Мониторинг был проведен на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя. Он прошел без инцидентов", - отмечается в сообщении.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик и его полевой помощник Огниен Йович.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

А.Азизов