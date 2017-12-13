Стенд компании Bakcell был признан самым оригинальным стендом выставки BakuTel-2017

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell получила награду за активное участие в 23-й Международной Выставке «Телекоммуникации и Информационные Технологии» BakuTel-2017, по итогам которой, стенд Bakcell был назван «самым оригинальным стендом» выставки.
Стенд компании Bakcell на выставке BakuTel-2017, прошедшей в период с 5 по 8 декабря 2017 года, привлек к себе большое внимание посетителей и стал одним из самых популярных и посещаемых стендов этого престижного международного события. Гости стенда получили уникальную возможность увидеть первую в Азербайджане демонстрацию готовности к стандарту 5G, скорость передачи данных, достигающую 1 Гб в секунду, благодаря технологии 4.5G Pro, а также увлекательную демонстрацию «Robot Automation Latency», с участием роботов. Более того, гости выставки смогли ознакомиться с самыми последними продуктами и услугами компании Bakcell, такими как Bakcell TaxFree app, Klass Postpaid, MyHour и Free Instagram.
Наряду с вышеперечисленным, на стенде были представлены 3 проекта, полностью созданные молодыми азербайджанскими разработчиками в рамках программы Bakcell AppLab, а также веселые конкурсы и много других развлечений.
В результате, благодаря уникальному и инновационному содержанию, стенд Bakcell был назван самым оригинальным стендом выставки, и был награжден официальным сертификатом от организатора BakuTel-2017, компании Caspian Event Organizers (CEO). Все гости и участники выставки BakuЕel-2017 посетившие стенд компании Bakcell получили незабываемые впечатления от использования ультрасовременных технологий в веселой и увлекательной атмосфере.
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О компании Bakcell
Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sü[email protected], Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.
Будучи крупнейшим инвестором не-нефтяного сектора страны, компания Bakcell продолжает вкладывать значительные инвестиции в экономику Азербайджана, инвестируя в самые современные телекоммуникационные технологии, а также в людей, обслуживающих абонентов компании.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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