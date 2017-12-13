Азербайджан в январе-октябре увеличил ненефтяной экспорт на 23% - Госкомстат

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-октябрь 2017 года составил $1 млрд 218,7 млн, что в реальном выражении на 22,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За январь-октябрь 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $12 млрд 500,6 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в реальном выражении на 12%, в фактических ценах вырос на 9,4%", - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 9,8%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 26,4%, овощей - на 87,1%, картофеля – на 50,7%, табака - в 2,1 раза, фруктовых соков - на 53,5%, чая – на 58%, винной продукции - на 76,7%.

В тоже время экспорт сахара в январе-октябре сократился на 41%, полуфабрикатов из черных металлов - на 37,3%, хлопка-волокна – на 29,1%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

Б.Рустамбеков