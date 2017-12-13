Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   1.9983 RUR   0.0287 GBR   2.2653 TRY   0.4424

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.99 Brent   64.69

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 15 Дек 16 Дек 10°

Бизнес и законодательство 13.12.2017 13:24

Азербайджан в январе-октябре увеличил ненефтяной экспорт на 23% - Госкомстат

Ненефтяной экспорт Азербайджана за январь-октябрь 2017 года составил $1 млрд 218,7 млн, что в реальном выражении на 22,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"За январь-октябрь 2017 года экспорт товаров из Азербайджана составил $12 млрд 500,6 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в реальном выражении на 12%, в фактических ценах вырос на 9,4%", - отметили в Госкомстате.

В целом, за отчетный период удельный вес ненефтяного экспорта составил 9,8%.

По данным статистики, в отчетном периоде экспорт фруктов вырос на 26,4%, овощей - на 87,1%, картофеля – на 50,7%, табака - в 2,1 раза, фруктовых соков - на 53,5%, чая – на 58%, винной продукции - на 76,7%.

В тоже время экспорт сахара в январе-октябре сократился на 41%, полуфабрикатов из черных металлов - на 37,3%, хлопка-волокна – на 29,1%.

В 2016 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана сократился на 16,4% - до $1 млрд 237,1 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕНЕФТЯНОЙ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-октябре экспортировал томатов на $131,5 млн УМЭО SOCAR в январе-сентябре 2017г стала крупнейшим экспортером ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджан в январе-сентябре увеличил ненефтяной экспорт на 25% Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-сентябре 2017г заказов на $356 млн Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт на 27% - Госкомстат Ненефтяной экспорт Азербайджана за 9 месяцев вырос на 30% - Центр

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]