Депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров ознакомился с работой РИКЦ в Баку

12 декабря с.г. член Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров посетил Российский информационно-культурный центр в Баку. Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов подробно рассказал депутату о работе Российского информационно-культурного центра в Баку и представительства Россотрудничества в Азербайджане. Ирек Зиннуров положительно оценил их работу и реализуемые ими гуманитарные сетевые проекты.

Ранее в этот же день Ирек Зиннуров посетил информационное агентство «Интерфакс-Азербайджан», где состоялась встреча с генеральным директором агентства Александром Ивановым, и Бакинско-Азербайджанскую епархию Русской православной церкви. Состоялась встреча с архиепископом Бакинским и Азербайджанским Александром.

Во встречах принял участие руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Фотографии:

1. Депутат Государственной Думы И.Зиннуров посетил РИКЦ

2. Депутат Государственной Думы И.Зиннуров в информационном агентстве «Интерфакс-Азербайджан»



