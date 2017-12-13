Решение Трампа по Иерусалиму - угроза для всего мира, считает Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в среду на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), обвинил США в том, что их решение по Иерусалиму может вызвать пожар во всем мире.

"Пожар, вызванный этим решением по Иерусалиму, может сжечь регион и мир. Невозможно достигнуть мира в регионе и во всем мире, если не будет найдено решение по вопросу Палестины", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Решение США по признанию Иерусалима столицей Израиля является незаконным, подчеркнул Р.Эрдоган. По его мнению, такое решение - попытка наказать народ Палестины, противостоящий нынешней политике Израиля.

"Этот шаг президента США является попыткой наказать палестинский народ, который десятилетиями противостоит оккупационной политике Израиля. Израиль - государство, проводящее политику террора", - цитирует Р.Эрдогана агентство "Анадолу".

Р.Эрдоган призвал все страны, следующие международным законам, признать Восточный Иерусалим столицей Израиля.

В среду в Стамбуле по инициативе Турции стартовал внеочередной саммит ОИС, его участники обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке после решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе саммита призвал страны-участницы организации исламского сотрудничества (ОИС) защищать Иерусалим и продвигать признание Восточного Иерусалима столицей Палестины среди других стран.

Во вторник Р.Эрдоган перед экстренным саммитом ОИС встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом. По агентства, встреча проходила за закрытыми дверями, она продлилась около часа.