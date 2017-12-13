Выборы в парламент Италии пройдут 4 марта - СМИ

Итальянские партии согласовали с президентом страны Серджо Маттареллой дату парламентских выборов в стране: 4 марта 2018 года, сообщает в среду газета "Коррьере делла сера".

По ее информации, ожидается, что С.Маттарелла распустит обе палаты парламента 27 декабря, чтобы получить возможность провести выборы в именно в начале марта.

Официально дата выборов пока объявлена не была.

Ранее сообщалось, что выборы в парламент Италии должны пройти не позднее мая. Граждане страны выберут 630 членов палаты депутатов и 315 членов сената Италии.