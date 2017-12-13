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Дальнее зарубежье 13.12.2017 17:02

Выборы в парламент Италии пройдут 4 марта - СМИ

Итальянские партии согласовали с президентом страны Серджо Маттареллой дату парламентских выборов в стране: 4 марта 2018 года, сообщает в среду газета "Коррьере делла сера".

По ее информации, ожидается, что С.Маттарелла распустит обе палаты парламента 27 декабря, чтобы получить возможность провести выборы в именно в начале марта.

Официально дата выборов пока объявлена не была.

Ранее сообщалось, что выборы в парламент Италии должны пройти не позднее мая. Граждане страны выберут 630 членов палаты депутатов и 315 членов сената Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]