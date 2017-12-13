В Душанбе опровергают закрытие таджикско-афганской границы

Главное управление пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана опровергло сообщения СМИ о закрытии границы с Афганистаном.
"Сообщения СМИ о закрытии границы не соответствуют действительности. Все пункты пропуска на таджикско-афганском участке границы работают в штатном режиме", - заявил в среду "Интерфаксу" начальник пресс-центра погранвойск ГКНБ Мухаммад Улугходжаев.
Ранее в среду таджикская служба "Радио Свобода" сообщила, что Таджикистан закрыл пять мостов и один пограничный переход на границе с Афганистаном а также приостановил деятельность пяти приграничных рынков на территории Горно-Бадахшанской автономии и Хатлонской области.
"Мост и КПП на приграничный порт Шерхан-Бандар в настоящее время закрыт по причинам безопасности", - сообщило радио со ссылкой на источник в органах власти Хатлонской области.
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