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Дальнее зарубежье 13.12.2017 17:28

В Душанбе опровергают закрытие таджикско-афганской границы

Главное управление пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана опровергло сообщения СМИ о закрытии границы с Афганистаном.

"Сообщения СМИ о закрытии границы не соответствуют действительности. Все пункты пропуска на таджикско-афганском участке границы работают в штатном режиме", - заявил в среду "Интерфаксу" начальник пресс-центра погранвойск ГКНБ Мухаммад Улугходжаев.

Ранее в среду таджикская служба "Радио Свобода" сообщила, что Таджикистан закрыл пять мостов и один пограничный переход на границе с Афганистаном а также приостановил деятельность пяти приграничных рынков на территории Горно-Бадахшанской автономии и Хатлонской области.

"Мост и КПП на приграничный порт Шерхан-Бандар в настоящее время закрыт по причинам безопасности", - сообщило радио со ссылкой на источник в органах власти Хатлонской области.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]