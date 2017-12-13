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ТЭК 13.12.2017 16:23

ОПЕК сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017г на 1,53 млн б/с, в 2018г - на 1,51 млн б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 1,53 млн б/с, в 2018 году - на уровне 1,51 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Так, мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет до 96,94 млн б/с. Повышение прогноза ОПЕК связано в основном с ростом спроса на нефть в Китае на 0,46 млн б/с год к году, в Индии - на 0,28 млн б/с и в американских странах, входящие в ОЭСР, - на 0,24 млн б/с.

По итогам 2018 года ожидается рост спроса на нефть до 98,45 млн б/с. При этом рост спроса в странах ОЭСР составит 0,28 млн б/с, рост в странах, не входящих в организацию - 1,23 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что в октябре объем запасов стран ОЭСР снизился до 2,948 млрд баррелей, что превышает средний пятилетний уровень на 137 млн баррелей. В частности, запасы нефти превысили пятилетний уровень на 110 млн баррелей, запасы нефтепродуктов на 27 млн баррелей.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]