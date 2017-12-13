ОПЕК сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017г на 1,53 млн б/с, в 2018г - на 1,51 млн б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 1,53 млн б/с, в 2018 году - на уровне 1,51 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Так, мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет до 96,94 млн б/с. Повышение прогноза ОПЕК связано в основном с ростом спроса на нефть в Китае на 0,46 млн б/с год к году, в Индии - на 0,28 млн б/с и в американских странах, входящие в ОЭСР, - на 0,24 млн б/с.

По итогам 2018 года ожидается рост спроса на нефть до 98,45 млн б/с. При этом рост спроса в странах ОЭСР составит 0,28 млн б/с, рост в странах, не входящих в организацию - 1,23 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что в октябре объем запасов стран ОЭСР снизился до 2,948 млрд баррелей, что превышает средний пятилетний уровень на 137 млн баррелей. В частности, запасы нефти превысили пятилетний уровень на 110 млн баррелей, запасы нефтепродуктов на 27 млн баррелей.