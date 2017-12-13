ОПЕК повысила прогноз поставок нефти не-ОПЕК в 2017г на 150 тыс. б/с, в 2018г - на 120 тыс. б/с из-за США

Мировые поставки нефти в ноябре выросли на 840 тыс. баррелей в сутки - до 97,44 млн б/с, предварительно, поставки нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, увеличились на 980 тыс. б/с - до 64,99 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

В то же время картель повысил прогноз роста спроса поставок нефти со стороны не-ОПЕК в 2017 году на 150 тыс. б/с - до 57,82 млн б/с, в основном из-за повышения прогноза роста добычи нефти в России на 90 тыс. б/с. Прогноз роста поставок на 2018 год повышен на 120 тыс. б/с - до 58,81 млн б/с главным образом из-за ожиданий роста поставок со стороны США.

Так, ОПЕК повысил прогноз роста добычи нефти в США в 2018 году еще на 200 тыс. б/с - до 15,29 млн б/с, что предполагает рост на 1,05 млн б/с по сравнению с 2017 годом.

При этом ОПЕК повысила оценку добычи Россией в 2017 году - с 11,04 млн б/с до 11,13 млн б/с, при этом если в предыдущем предполагалось, что Россия в 2018 году снизит добычу до 11,03 млн б/с, то свежий отчет показывает цифру в 10,98 млн б/с.