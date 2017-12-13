Демократической оппозиции Венесуэлы в Страсбурге вручена премия Европарламента им. Сахарова

Торжественное вручение ежегодной премии им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" коллективному лауреату 2017 года - группе деятелей демократической оппозиции Венесуэлы за "сопротивление деградации демократии, прав человека и экономики в стране" состоялось в среду в Европарламенте в Страсбурге.

"Премия Сахарова "За свободу мысли" является для нас очень важной премией... Она стала самым высоким знаком отличия Европейского союза для защитников прав человека. На этой церемонии мы каждый год посылаем сильный сигнал всему миру", - заявил, представляя лауреатов, председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

По его словам, значение премии 2017 года выходит за рамки объявленного списка венесуэльских оппозиционеров, она "присуждена всем венесуэльцам всего мира".

Он напомнил, что резолюции европейского парламента всегда осуждали грубые репрессии венесуэльского режима против мирных демонстрантов.

"Ситуация с правами человека деградирует день ото дня в этой стране", - подчеркнул А.Таяни.

В список входят Национальное собрание Венесуэлы во главе с Хулио Борхесом и политические заключенные, названные гуманитарной организацией Foro Penal Venezolano.

Перед церемонией ее участникам был представлен видеоролик со сценами протеста против режима Николаса Мадуро.

"Сегодня венесуэльцы благодарят Европу, благодарят вас за то, что вы протянули нам руку друга", - сказал, обращаясь к Европарламенту, Х.Борхес.

По его словам, он воспринимает эту премию, как, прежде всего, дань памяти 157 венесуэльцам, погибшим в 2017 году в ходе репрессий против мирных манифестантов.

"Мы не теряем надежды и не перестанем бороться за свободную Венесуэлу для всех венесуэльцев", - заверил Х.Борхес.

Лауреат 2017 года был объявлен председателем ЕП А.Таяни на пленарной сессии Европарламента 26 октября. Он выбран из тройки номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента. В тройку входили также правозащитница из Гватемалы Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведский журналист, драматург и писатель эритрейского происхождения Давит Исаак, арестованный в 2001 году властями Эритреи в ходе политических репрессий.

Сахаровская премия "За свободу мысли" присуждается Европейским парламентом каждый год. Она была учреждена в 1988 году для награждения людей или коллективов, отличившихся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.

Первая Сахаровская премия была присуждена бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе и посмертно - советскому диссиденту Анатолию Марченко. В 2009 году премию получили члены российской правозащитной организации "Мемориал" Олег Орлов и Сергей Ковалев и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.