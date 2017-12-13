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Дальнее зарубежье 13.12.2017 18:02

Европарламент продиктовал условия второго этапа переговоров ЕС с Великобританией

Европарламент приветствовал прогресс в переговорах по соглашению о выходе Великобритании из ЕС и перечислил достаточно жесткие условия, которые должны быть учтены на втором этапе этих переговоров.

В резолюции по этому вопросу, принятой в среду подавляющим большинством голосов, парламентарии ЕС отмечают еще не решенные вопросы, которые должны быть решены до заключения соглашения о выходе.

Среди них - распространение прав граждан на будущих партнеров (супругов), простота, заявительный характер и бесплатность административных процедур оформления граждан ЕС, живущих в Великобритании, и британцев в ЕС, свободное передвижение граждан Великобритании, ныне живущих в ЕС, по всем 27 странам союза.

Особо оговаривается, что обязательства в отношении Северной Ирландии и Ирландии должны быть полностью осуществлены.

Важное место в резолюции Европарламента отводится будущим отношениям. Прежде всего, она предлагает выразить "общее понимание" рамок этих отношений в форме политической декларации, прилагаемой к соглашению о выходе, но официальные переговоры о них вести только после того, как Великобритания покинет ЕС.

Европарламент одобрит рамки будущих отношений, только если они будут соответствовать ряду принципов, среди которых следующие: третья страна, не выполняющая тех же обязательств, что и член ЕС или Европейского экономического пространства, не может пользоваться теми же преимуществами; внутренний рынок и его "четыре свободы" (свободы передвижения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы) неделимы, и выборочный подход исключен; Великобритания будет соблюдать нормы ЕС в области окружающей среды, климатического изменения, защиты прав потребителей, конкуренции, не допускать социального демпинга, выполнять соглашения ЕС, заключенные с третьими странами и организациями.

Отдельным пунктом резолюции Европарламент призывает "обеспечивать как можно более тесные отношения между ЕС и Великобританией".

После выхода Соединенного Королевства из ЕС между ними должно быть заключено соглашение об ассоциации, включающее "надежный и независимый механизм разрешения споров". Оно должно охватывать четыре основных направления: торгово-экономические отношения, тематическое сотрудничество, внутреннюю безопасность, кооперацию в области внешней политики и безопасности.

Предлагается переходный период, который может начаться только после соглашения о выходе и продолжаться не более трех лет. Великобритания уже не будет частью институтов ЕС, но должна выполнять его нормы (acquis), в том числе в области прав граждан, что требует продолжения действия в ней существующих в ЕС нормативных, бюджетных, надзорных, судебных и правоприменительных инструментов и структур.

Депутаты настаивают, чтобы любые торговые соглашения с третьими странами, которые Соединенное Королевство заключит после выхода из ЕС, могли вступить в силу только по окончании переходного периода.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, BREXIT, РЕЗОЛЮЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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