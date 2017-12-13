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Бизнес и законодательство 13.12.2017 16:28

В торговом центре «Седерек» изъято более 30 тыс. единиц пиротехники - ГТК

Главное таможенное управления города Сумгайыт провело оперативное мероприятие на территории торгового центра «Седерек», сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

«В результате проведенных мероприятий изъято 30,7 тыс. единиц различных пиротехнических средств и 1,87 тыс. единиц ручных фейерверков. Данные товары были завезены на территорию Азербайджана контрабандным путем»,- говорится в сообщение.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ПИРОТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]