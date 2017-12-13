В торговом центре «Седерек» изъято более 30 тыс. единиц пиротехники - ГТК

Главное таможенное управления города Сумгайыт провело оперативное мероприятие на территории торгового центра «Седерек», сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

«В результате проведенных мероприятий изъято 30,7 тыс. единиц различных пиротехнических средств и 1,87 тыс. единиц ручных фейерверков. Данные товары были завезены на территорию Азербайджана контрабандным путем»,- говорится в сообщение.

Б.Рустамбеков